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Общество

День дипломатического работника отмечается в России сегодня

День дипломатического работника отмечается в России сегодня, 10 февраля. Праздник был установлен указом президента России в честь 200-летия Министерства иностранных дел, пишет calend.ru.

Министерство иностранных дел (МИД России) – федеральный орган исполнительной власти РФ – осуществляет государственное управление в области отношений России с иностранными государствами и международными организациями.

На сегодняшней мировой арене российская дипломатия помогает реализовывать внешнеполитический курс России, укрепить политическое, экономическое, культурное взаимодействие с другими странами и выполнить многие другие задачи. В частности, Россия поддерживает дипломатические отношения почти с 200 странами мира, имеет более 140 диппредставительств по всему миру.

В этот день сотрудников дипломатической службы и ветеранов отмечают наградами, а также проходят торжественные и памятные мероприятия.

Ранее глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко рассказал об основных направлениях внешнеполитического курса России.

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