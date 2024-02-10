Об уникальном экспонате пушкинской эпохи рассказали в псковском музее

10:20, 10 февраля 2024, ПАИ

Уникальный экспонат пушкинской эпохи хранится в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе музея.

В хранилище музея находится альбом генерал-лейтенанта, участника Отечественной воны 1812 года, Бородинского сражения, Польской кампании Николая Скобельцына.

В нем собраны автографы и поэтические строфы поэтов пушкинского круга. Автографы в нем оставляли и Евпраксия Вульф, Анна Вульф, Анна Керн, которым Александр Пушкин посвящал свои стихи.

В музее отметили также, что альбом в дар музею передал Борис Скобельцын.