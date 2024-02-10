Об уникальном экспонате пушкинской эпохи рассказали в псковском музее
Уникальный экспонат пушкинской эпохи хранится в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе музея.
В хранилище музея находится альбом генерал-лейтенанта, участника Отечественной воны 1812 года, Бородинского сражения, Польской кампании Николая Скобельцына.
В нем собраны автографы и поэтические строфы поэтов пушкинского круга. Автографы в нем оставляли и Евпраксия Вульф, Анна Вульф, Анна Керн, которым Александр Пушкин посвящал свои стихи.
В музее отметили также, что альбом в дар музею передал Борис Скобельцын.
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