Директор детской школы искусств Пскова стал гостем программы «Минкульт». Главное

18:45, 05 июня 2025, ПАИ

Директор детской школы искусств Пскова Константин Васильев стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 5 июня.

Главное из эфира: