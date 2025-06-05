Директор детской школы искусств Пскова стал гостем программы «Минкульт». Главное
Директор детской школы искусств Пскова Константин Васильев стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 5 июня.
Главное из эфира:
- художественное направление сегодня самое популярное в детской школе искусств. Цифры говорят сами за себя: конкурс – три человека на бюджетное место;
- уникальность детской школы искусств в том, что можно попробовать разные направления. Такое случается достаточно часто. Есть такие активисты, кто хорошо планирует своё время и успешно совмещает сразу несколько занятий;
- в школе есть подготовительное отделение начального эстетического воспитания, на которое берут с четырёх до шести лет. Ребята обучаются сразу четырём дисциплинам: это живопись, ритмика, музыка и, конечно же, театр. А недавно хореографическое отделение запустило экспериментальную программу, которая успешно себя показала. Речь идёт о занятиях с детьми с двух с половиной лет. Это совсем маленькие ребята, но они успешно занимаются;
- сейчас в школе преуспевает театральное направление. Есть замечательные спектакли, которе проходят регулярно. Даже есть некий свой абонемент театральных показов, постановок в камерной аудитории;
- если ребёнок вдруг захотел бросить школу и занятия, ему надоело играть на инструменте или брать в руки кисть, то нужно быть очень аккуратным, чтобы вернуть желание. Родитель должен чувствовать своего ребёнка, очень хорошо понимать, нужно ли надавить или, наоборот, это отобьёт желание ещё больше. Лучший вариант – мотивировать. Ребёнок зажигается абсолютно от разных вещей: например, это может быть какой-то интересный концерт.
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05 июня 2025
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