Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Директор детской школы искусств Пскова стал гостем программы «Минкульт». Главное

Директор детской школы искусств Пскова Константин Васильев стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в четверг, 5 июня.

Главное из эфира:

  • художественное направление сегодня самое популярное в детской школе искусств. Цифры говорят сами за себя: конкурс – три человека на бюджетное место;
  • уникальность детской школы искусств в том, что можно попробовать разные направления. Такое случается достаточно часто. Есть такие активисты, кто хорошо планирует своё время и успешно совмещает сразу несколько занятий;
  • в школе есть подготовительное отделение начального эстетического воспитания, на которое берут с четырёх до шести лет. Ребята обучаются сразу четырём дисциплинам: это живопись, ритмика, музыка и, конечно же, театр. А недавно хореографическое отделение запустило экспериментальную программу, которая успешно себя показала. Речь идёт о занятиях с детьми с двух с половиной лет. Это совсем маленькие ребята, но они успешно занимаются;
  • сейчас в школе преуспевает театральное направление. Есть замечательные спектакли, которе проходят регулярно. Даже есть некий свой абонемент театральных показов, постановок в камерной аудитории;
  • если ребёнок вдруг захотел бросить школу и занятия, ему надоело играть на инструменте или брать в руки кисть, то нужно быть очень аккуратным, чтобы вернуть желание. Родитель должен чувствовать своего ребёнка, очень хорошо понимать, нужно ли надавить или, наоборот, это отобьёт желание ещё больше. Лучший вариант – мотивировать. Ребёнок зажигается абсолютно от разных вещей: например, это может быть какой-то интересный концерт.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2025

Поисковики из Себежского района станут консультантами на съёмках историко-документального фильма
05 июня 2025

«Пушкинский диктант» написали в ПсковГУ
05 июня 2025

Директор детской школы искусств Пскова стал гостем программы «Минкульт». Главное
05 июня 2025

С какого возраста берут в детскую школу искусств Пскова, рассказал Константин Васильев
05 июня 2025

Самое востребованное направление в детской школе искусств Пскова назвал директор
05 июня 2025

Конференция ПАСЗР поддержала законодательную инициативу Псковского областного Собрания
05 июня 2025

Псковский цирк наградили в Москве
05 июня 2025

Русская матрёшка: мастер-классы провели для блогеров в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...