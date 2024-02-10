Опыт работы псковских ТОС представили в Калининградской области

10:58, 10 февраля 2024, ПАИ

Опыт работы псковских ТОС представили на конференции «ТОС: руководство по применению», которая проходит в Калининградской области сегодня, 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пыталовского района.

Начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиям Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Ольга Федорова и глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева представили наработки региона по развитию территориального общественного самоуправления на территории региона.

В рамках межрегионального обмена опытом Ольга Федорова рассказала о долгосрочных целях работы ТОС в Псковской области и конкретных шагах по их достижению. Также она на конкретных примерах пояснила, как власти стимулируют развитие местных инициатив, помогая решать людям конкретные вопросы.

Вера Кондратьева приняла участие в сессии вопросов и ответов, посвященной локальным проектам ТОС и поделилась примерами работы общественного самоуправления в Пыталовском муниципальном округе.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил динамичное развитие ТОС в Псковской области.