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Общество

Совещание по подготовке к 225-летию со дня рождения Пушкина состоялось в Пушкиногорском районе

Совещание по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина состоялось сегодня в администрации Пушкиногорского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Совещание по подготовке к 225-летию со дня рождения Пушкина состоялось в Пушкиногорском районе. Фото здесь и далее: предоставлено администрацией Пушкиногорского района

Рабочая группа под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой обсуждала вопросы проведения одного из самых значимых культурных мероприятий на территории региона.

Дни Пушкинской поэзии и культуры, которые включены в федеральный план, в этом году пройдут с 6 по 9 июня.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева представила планируемые мероприятия праздника. Пушкиногорцев и гостей района ждёт множество интересных площадок, концертных программ, спектаклей, литературно-музыкальных композиции и многое другое.

«Программа пока в работе, но ждём очень яркие творческие коллективы и имена!» – отметила Оксана Филиппова.

Кроме того, глава Пушкиногорского района, Вера Емельянова и директор музея-заповедника Георгий Василевич приняли участие в литии, посвященной 187-й годовщине со дня смерти А.С.Пушкина, возложив цветы на могилу поэта.

Литию в память о великом русском поэте Александре Пушкине отслужили игумен Василий (Бурков) и братия Свято-Успенского монастыря сегодня, 10 февраля.

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