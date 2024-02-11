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Псковский губернатор оценил премьеру «Пушкин и… Михайловское» 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал на премьерном показе мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, который прошёл в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 10 февраля. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

Псковский губернатор оценил премьеру «Пушкин и… Михайловское». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы увидели совсем другого Пушкина – не канонического великого поэта, чьи стихи заучивали в школе, а другого, задорного, смешного и вместе с тем родного и близкого для каждого. С большим удовольствием посмотрел мультфильм. Спасибо всем, кто работал над созданием этого яркого и красивого проекта!» – написал губернатор.

Показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоялся в день памяти Александра Сергеевича Пушкина в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Он посвящён периоду ссылки поэта в родовое имение с августа 1824 года по сентябрь 1826 года.

Под аккомпанемент Губернаторского симфонического оркестра звучали стихи Александра Сергеевича в исполнении народного артиста России Сергея Мигицко.

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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