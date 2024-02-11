Михаил Ведерников пригласил псковичей на экскурсию в «Поезд Победы»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил псковичей на экскурсию в «Поезд Победы». Состав прибыл в Псков утром 11 февраля и пробудет на станции три дня.
С утра посетители группами приходят на выставку: это школьники, представители общественных организаций, в том числе фонда «Защитники Отечества», просто жители региона, которые приходят семьями, с детьми и внуками.
«Экспозиция погружает каждого посетителя в атмосферу военного времени – посмотрите в ролике, как это выглядит, - предложил глава региона. - Приходите в «Поезд Победы». Это наша история, которую мы не имеем права забыть».
Фоторепортаж из «Поезда Победы».
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