Михаил Ведерников пригласил псковичей на экскурсию в «Поезд Победы»

17:44, 11 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил псковичей на экскурсию в «Поезд Победы». Состав прибыл в Псков утром 11 февраля и пробудет на станции три дня.

С утра посетители группами приходят на выставку: это школьники, представители общественных организаций, в том числе фонда «Защитники Отечества», просто жители региона, которые приходят семьями, с детьми и внуками.

«Экспозиция погружает каждого посетителя в атмосферу военного времени – посмотрите в ролике, как это выглядит, - предложил глава региона. - Приходите в «Поезд Победы». Это наша история, которую мы не имеем права забыть».

Фоторепортаж из «Поезда Победы».