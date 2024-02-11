Команда из Пустошки стала победителем международного турнира по мини-футболу

20:58, 11 февраля 2024, ПАИ

Команда ветеранов «Темп» из Пустошки стала победительницей открытого международного турнира по мини-футболу, который прошёл в городском посёлке Лиозно в Белоруссии. Об этом пишет районная газета «Вперёд» Пустошкинского района.

В турнире участвовала команда «Кривичи» из Смоленска, занявшая третье место. Хозяева поля – команда Лиозно – на втором месте, «Темп» из Пустошки – на первом.

Ранее сообщалось, что стали известны победители соревнований «Лыжня России» в Островском районе.