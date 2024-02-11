Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Форум национальных достижений «Госуслуги» провели на выставке «Россия»

Форум национальных достижений «Государственные услуги», организованный Минцифры России, прошёл на выставке «Россия» на площадке ВДНХ в Москве сегодня, 11 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Форум национальных достижений «Госуслуги» состоялся ​на выставке «Россия». Фото: организаторы

На форуме представители органов власти и крупнейших компаний отрасли рассказали о создании и развитии портала Госуслуг. Деловая программа началась с пленарной сессии «Развитие Госуслуг». Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о результатах ключевых достижений портала.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас для удобства россиян активно развивается система суперсервисов. Сегодня их уже 13, среди них «Цифровое строительство», «Правосудие онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушения ПДД онлайн» и другие.

В дальнейшем стоит глобальная задача – сделать бюрократические процессы незаметными для граждан. Чтобы люди быстро, удобно, в режиме «одного окна» получали все услуги.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 февраля 2024

Красногородский клуб «Что? Где? Когда?» отметил 40-летний юбилей
11 февраля 2024

Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока Мучеников в Печорах
11 февраля 2024

XVI Свято-Тихоновские педагогические чтения состоялись в Великих Луках
11 февраля 2024

10-й традиционный молодёжный Сретенский бал проходит в Печорах
11 февраля 2024

Мокрый снег, дождь и небольшая оттепель ожидаются в Псковской области 12 февраля
11 февраля 2024

Михаил Ведерников пригласил псковичей на экскурсию в «Поезд Победы»
11 февраля 2024

Профориентационная встреча прошла для псковских школьников из психолого-педагогических классов 
11 февраля 2024

Комету Цзыцзиньшань сфотографировал псковский астроном-любитель

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...