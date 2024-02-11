Форум национальных достижений «Госуслуги» провели на выставке «Россия»

22:21, 11 февраля 2024, ПАИ

Форум национальных достижений «Государственные услуги», организованный Минцифры России, прошёл на выставке «Россия» на площадке ВДНХ в Москве сегодня, 11 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На форуме представители органов власти и крупнейших компаний отрасли рассказали о создании и развитии портала Госуслуг. Деловая программа началась с пленарной сессии «Развитие Госуслуг». Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о результатах ключевых достижений портала.

Вице-премьер подчеркнул, что сейчас для удобства россиян активно развивается система суперсервисов. Сегодня их уже 13, среди них «Цифровое строительство», «Правосудие онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «Уведомление и обжалование штрафов за нарушения ПДД онлайн» и другие.

В дальнейшем стоит глобальная задача – сделать бюрократические процессы незаметными для граждан. Чтобы люди быстро, удобно, в режиме «одного окна» получали все услуги.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Изначально предполагалось, что мероприятие продлится до середины апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку на лето. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.