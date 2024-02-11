Более 30 пар приняли участие в танцах Сретенского бала в Печорах

23:35, 11 февраля 2024, ПАИ

Юбилейный молодёжный Сретенский бал состоялся сегодня, 11 февраля, в Печорском районном центре культуры. В мероприятии приняли участие 33 пары, пишет районная газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»





















15 февраля в России отмечается День православной молодёжи, который совпадает с ещё одним православным праздником – Сретением Господним. Именно поэтому такие балы и называются Сретенскими.

На бал собрались юноши и девушки из всех школ Печор и из Изборского лицея. Бал состоял из трёх отделений.

«Юные дамы и кавалеры элегантно двигались под звуки полонеза, весело и игриво танцевали мазурку и польку. А король балов – вальс – никого не оставил равнодушным», – пишет газета.

Первое отделение сопровождал Губернаторский симфонический оркестр. Музыку танцев XIX века очень ярко исполнили Ольга Фёдорова (скрипка), Татьяна Бойкова (флейта), Софья Ершова (фортепиано), Павел Иванов (фагот) и Илья Кричевский (гобой).

«Когда мы приглашали юношей и девушек на Сретенский бал, первоначально рассчитывали на 25 пар. А желающих оказалось значительно больше. И вот у нас сегодня 33 пары молодых, красивых участников», – рассказала руководительница печорского детского православного движения «Вестники» Татьяна Пушкарева.

В перерыве гостям было предложено поиграть в игры. Девушек пригласили на мастер-класс по изготовлению нежной цветочной бутоньерки. И конечно, всех ждала красивейшая фотозона.

Бал уже в 10-й раз организует детское православное движение «Вестники».