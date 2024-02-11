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Аналитики зафиксировали рост числа поддельных сайтов

Количество поддельных сайтов в интернете в 2023 году выросло втрое, пишут «Известия».

Количество поддельных сайтов в интернете в 2023 году выросло втрое. Фото: ПАИ.

Как сообщил руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков, за минувший год специалисты выявили порядка 50 тысяч фишинговых доменов. Ещё пять тысяч было заблокировано в январе 2024 года.

В Роскомнадзоре напомнили, что такие сайты представляют особую опасность, и напомнили, что пожаловаться на подозрительный ресурс можно через портал «ИС Антифишинг».

Ранее генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, на какие ссылки в поисковиках нельзя нажимать. Также псковичам напомнили, что такое детская кибербезопасность, может ли полностью пропасть опасность утечки данных в интернете и с какого возраста следует заводить ребёнку социальные сети.

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