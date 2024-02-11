Фильм «Мастер и Маргарита» вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

08:59, 12 февраля 2024, ПАИ

Фильм «Мастер и Маргарита» третий раз подряд стал лидером кинопроката в РФ и СНГ на выходных, следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

За минувшие выходные фильм собрал в прокате 315,9 млн рублей. Больше всего было собрано в первые выходные – 417,9 млн рублей. В общей сложности кинокартина собрала в прокате уже более 1,4 млрд рублей.

«Мастер и Маргарита» (2024) — российский фэнтезийный драматический фильм, снятый по мотивам одноимённого романа Михаила Булгакова. Новую адаптацию романа Булгакова про «нехорошую квартиру» снимали Роман Кантор и Михаил Локшин, авторы сказочного фильма «Серебряные коньки». Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в кинотеатрах побывало 14,8 миллиона человек. Самой востребованной у россиян стала кинокомедия «Холоп 2», съемки которой проходили в Псковской области.