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Общество

17 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

17 единиц оружия и шесть боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 5 по 11 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

17 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

За неделю в регионе провели 84 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 13 административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия за 30 суток до окончания действия разрешения в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».

Отметим, что Управление Росгвардии по Псковской области приглашает жителей региона пройти отбор для поступления в военные вузы.

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