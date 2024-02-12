17 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

09:52, 12 февраля 2024, ПАИ

17 единиц оружия и шесть боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 5 по 11 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 84 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 13 административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия за 30 суток до окончания действия разрешения в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал «Госуслуги».

Отметим, что Управление Росгвардии по Псковской области приглашает жителей региона пройти отбор для поступления в военные вузы.