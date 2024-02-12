Псковичка установила личный рекорд и одержала победу на первенстве России по лёгкой атлетике

12:24, 12 февраля 2024, ПАИ

Псковичка, воспитанница центра «Юность» Елизавета Николаева установила личный рекорд и одержала победу на первенстве России по лёгкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 9 по 11 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

В беге на 2000 метров с препятствиями Елизавете Николаевой противостояли восемь спортсменок. С дистанцией псковичка справилась за шесть минут 38 секунд.

«Это мой личный рекорд. Забег сложился достаточно тяжело, но мы с тренером знали, что все девочки достаточно сильные и борьба будет до последнего. Настрой изначально был попасть хотя бы в тройку, так как я только перешла в эту возрастную категорию и соперницы старше меня. Но по ходу дистанции я поняла, что можно бороться за победу. Мы очень долго шли к этому золоту. Спасибо огромное моему тренеру. Это наша общая и моя самая дорогая победа», – поделилась спортсменка.

Напомним, что победительницей первенства России по прыжкам в высоту также стала псковичка Наталья Спиридонова.

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