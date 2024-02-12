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Общество

Борьбу с гололёдом на улицах города ведут в Великих Луках

Коммунальные службы проводят противогололёдную обработку в Великих Луках в связи со сложными погодными условиями. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Борьбу с гололёдом на улицах города ведут в Великих Луках. Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме – посыпают пешеходные зоны и тротуары песко-соляной смесью.

За последние несколько часов коммунальные службы израсходовали 66 тонн песко-соляной смеси для посыпки парков, скверов, лестничных сходов, путепровода и мостов, отметили в администрации.

Противогололедная обработка будет проводиться и дальше. Под особым контролем находится посыпка пешеходных зон и тротуаров, заключили в администрации Великих Лук.

Кроме того, специалисты рекомендовали, как себя вести в гололёд.

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