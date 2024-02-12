Восемь детей получили травмы в результате ДТП с фурой и школьным автобусом в Пушкиногорском районе

12:47, 12 февраля 2024, ПАИ

Восемь детей получили травмы в результате ДТП с фурой и школьным автобусом в Пушкиногорском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ДТП произошло сегодня утром недалеко от деревни Новгородка на 379-м километре федеральной трассы Р-23. Автобус вёз детей на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет.

«Предварительно, пострадали 12 человек, в том числе дети. Все госпитализированы. На месте работают 22 специалиста и 7 единиц техники», - уточнили в пресс-службе ведомста.

Фото с места происшествия.