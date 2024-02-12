Восемь детей получили травмы в результате ДТП с фурой и школьным автобусом в Пушкиногорском районе
Восемь детей получили травмы в результате ДТП с фурой и школьным автобусом в Пушкиногорском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
ДТП произошло сегодня утром недалеко от деревни Новгородка на 379-м километре федеральной трассы Р-23. Автобус вёз детей на экскурсию в Псков. Водитель пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет.
«Предварительно, пострадали 12 человек, в том числе дети. Все госпитализированы. На месте работают 22 специалиста и 7 единиц техники», - уточнили в пресс-службе ведомста.
Фото с места происшествия.
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