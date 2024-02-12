Обработку дорог от гололёда проводят в Пскове

16:04, 12 февраля 2024, ПАИ

Противогололёдную обработку проводят на улицах Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Коммунальные службы посыпают дороги, тротуары и мосты.

«Водителей и пешеходов прошу быть максимально внимательными и учитывать дорожную обстановку», – отметил Борис Елкин.

Кроме того, борьбу с гололёдом ведут в Великих Луках.