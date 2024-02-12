Обработку дорог от гололёда проводят в Пскове
Противогололёдную обработку проводят на улицах Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Коммунальные службы посыпают дороги, тротуары и мосты.
«Водителей и пешеходов прошу быть максимально внимательными и учитывать дорожную обстановку», – отметил Борис Елкин.
Кроме того, борьбу с гололёдом ведут в Великих Луках.
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