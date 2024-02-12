Межрегиональный турнир по дзюдо пройдёт в Псковском районе

17:48, 12 февраля 2024, ПАИ

Межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти Героя России, ученика Псковского социально-экономического лицея № 21 Сергея Самойлова, пройдёт в Писковичах в Псковском районе 17 февраля. Об этом сообщил старший тренер по дзюдо Псковской области Сергей Фомин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Надеюсь, что от 150 до 200 участников должны приехать. В основном из Великого Новгорода, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Псковской области», – рассказал спикер пресс-конференции.

Турнир пройдёт в двух возрастных категориях: среди юношей и девочек до 11 и до 13 лет.

Победителей и призёров наградят медалями с символикой турнира, кубками и грамотами.

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