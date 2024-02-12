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Около 500 детей занимаются дзюдо в Пскове

Около 500 детей занимаются дзюдо в Пскове, сообщил президент Федерации дзюдо Пскова Беги Нанскани на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 12 февраля.

Беги Нанскани: «Около 500 детей занимаются дзюдо в Пскове». Фото: ПАИ

«Многие самбисты занимаются дзюдо и наоборот. Если их объединить, то соберётся достаточно большое количество», – уточнил старший тренер по дзюдо Псковской области Сергей Фомин.

По популярности есть определённая статистика, добавил он. «Дзюдо занимает второе место в мире по количеству стран, в которых этим видом спорта занимаются. Уступает только лёгкой атлетике. Мне кажется, что это говорит само за себя. Дзюдо очень популярный вид спорта. Я сам был спортсменом, полмира объездил. Куда бы ты ни приехал, там очень много занимающихся. При этом сильная конкуренция. У нас также очень обширная география призёров и чемпионов мира и Олимпийских игр. Не каждый вид спорта может этим похвастаться», – сказал Сергей Фомин.

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