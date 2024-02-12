Какие места в Псковской области больше всего любят посещать бизнес-туристы, рассказала эксперт

19:03, 12 февраля 2024, ПАИ

Какие места в Псковской области больше всего любят посещать бизнес-туристы, рассказала основатель Агентства делового туризма и бизнес-мероприятий Евгения Смирнова в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Участники деловых поездок зачастую нуждаются в тихих и спокойных местах для отдыха, отметила гостья радиоэфира. «Гостей очень привлекает остров Белова. Вот этот момент, когда мы говорим, что после всех деловых мероприятий они сядут на новые кораблики и поплывут по псковскому морю... Это просто восторг, это сразу перевешивает чашу весов», – рассказала Евгения Смирнова.

Также люди часто хотят посмотреть на надпись «Россия начинается здесь». Причём интересует их конкретная точка: вид на набережную со стороны Ольгинской часовни, уточнила гостья эфира.

Евгения Смирнова отметила, что гости Псковской области очень любят приезжать в Изборск и гулять по территории музея-заповедника. «Изборск очень любят. Очень любят этот масштаб. И им не столько нужна экскурсия, сколько хочется просто погулять везде, посмотреть, увидеть эти милые ларёчки, купить носочки или деревянную ложку. Это самое простое, что людей цепляет: близость к природе, близость к чему-то такому, откуда мы все», – поделилась гостья радиоэфира.

Отметим, туристический поток в России в 2023 году превысил показатель 2019 года и составил свыше 75 млн человек. Изборский музей-заповедник в прошлом году посетило 466 726 человек, что на 26 % больше, чем годом ранее.