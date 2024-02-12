Муху-горбатку обнаружила петербурженка в купленных бананах

20:38, 12 февраля 2024, ПАИ

Муху-горбатку обнаружила жительница Мурино в купленных бананах, данное насекомое является переносчиком холеры, сообщает «Фонтанка».

По словам женщины, бананы купила в сетевом магазине её подруга. Уже дома в пакете она увидела насекомое средних размеров и распознала в нём муху-горбатку. Она сообщила о своей находке дирекции магазина, а также написала жалобу в Роспотребнадзор.

Отмечается, что муха-горбатка является переносчиком холеры. Из-за этого вредителя Россельхознадзор приостановил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора.

Ранее сообщалось, что бананы в России подорожали. В то же время с начала года в стране подешевели сахар, детское пюре и курица.