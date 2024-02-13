Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет назначили четырём тысячам работающих родителей Псковской области

15:50, 13 февраля 2024, ПАИ

4 397 родителям в Псковской области назначили ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет. Из них 4 335 – женщины, а 62 – мужчины. На эти цели региональное отделение Социального фонда России направило более 352 миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Пособие выплачивают в размере 40 % от среднего заработка работника за два календарных года, но не меньше минимального размера пособия. С 1 февраля 2024 года для работающих родителей он составляет 9 227 рублей, а максимальный – 49 123 рубля.

Выплату оформляют одновременно с отпуском по уходу за ребёнком по месту работы на основании заявления застрахованного. Все необходимые сведения работодатель направляет в Социальный фонд России.

Оформить оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком могут не только родители, но и другие работающие родственники ребёнка, которые будут ухаживать за ним. Теперь можно досрочно выйти из отпуска на полный рабочий день, сохраняя право на выплату.

В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер пособия суммируется. Общий размер выплаты не должен превышать 100 % среднего заработка, но не может быть меньше суммы двух размеров минимального пособия.

Отделение Социального фонда России по Псковской области производит первую выплату в течение десяти дней после получения всех сведений от работодателей. В дальнейшем пособие выплачивается восьмого числа каждого месяца.

Все интересующие вопросы псковичи могут задать по телефону 8-800-200-00-98 или в официальных группах отделения в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 3 012 семей получили единовременную выплату при рождении ребёнка в прошлом году в Псковской области. На эти цели направили более 68 млн рублей.