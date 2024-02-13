В Ленинградской области пресекли диверсию на газораспределительной станции

13:09, 13 февраля 2024, ПАИ

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области, пишет ТАСС.

На территории Ленинградской области задержали украинца, который планировал диверсию на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры. У него изъяли пять самодельных взрывных устройств. Устройства иностранец планировал заложить на трубопроводном узле.

На допросе мужчина рассказал, что выполнял задание СБУ, а через Telegram ему указали координаты места, где можно взять взрывные устройства. С его слов, он перекинул сумку на верёвке через забор и подсунул к трубе с помощью удочки.

Следственная служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по статьям 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору ЛЭП.