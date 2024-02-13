Михаил Ведерников: Открытие филиала Музея блокады Ленинграда в Дедовичах – важное событие сразу для нескольких регионов

14:25, 13 февраля 2024, ПАИ

Открытие филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах – важное событие сразу для нескольких регионов, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии учреждения во вторник, 13 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«В годы войны в Ленинградскую область входила часть Новгородской и почти вся Псковская, поэтому открытие музея – важное событие сразу для нескольких регионов. Проект крайне долгожданный. Жители Дедовичей долго ждали и работали над тем, чтобы здесь появился такой музей», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, как и в те годы, сейчас бойцы сражаются на передовой во время специальной военной операции, а область оказывает им всю возможную поддержку, подчеркнул глава региона.

Также губернатор пожелал ветеранам здоровья и счастья. «Желаю, чтобы вы всегда были окружены вниманием и заботой, а мы всё для этого сделаем», – сказал Михаил Ведерников.