Губернатор Санкт-Петербурга передал памятные экспонаты в филиал Музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах

14:49, 13 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил на открытии филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах во вторник, 13 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я приехал сюда и окунулся в историю нашей великой страны, нашего великого народа. Наш народ, действительно, героический и великий. Даже в маленьких городках Псковской области люди воевали с фашистами и помогали ленинградцам», – отметил Александр Беглов.

Кроме того, он поблагодарил ветеранов и всех тех, кто помогал в битве за Ленинград. «Важно, чтобы сюда [в музей] приезжала молодёжь и школьники, которые будут отдавать дань памяти всем, кто защищал нашу страну и Ленинград», – сказал Александр Беглов.

Также губернатор Санкт-Петербурга передал филиалу музея подарки, книги и военные фотографии.