ФК «Псков» сыграл вничью с профессиональным клубом второй раз подряд

15:09, 13 февраля 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» сыграл вничью с петербургским «Динамо» в рамках турнира на призы полпреда России в Северо-Западном федеральном округе. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ПАИ.

Для псковичей игра с «Динамо» стала первой в турнире. Петербуржцы провели уже второй матч первенства, после которого они имеют четыре очка.

После двух туров ФК «Псков» расположился на четвёртом месте в группе, однако сразу три команды имеют одинаково количество очков.

Завтра псковичи проведут второй матч против команды «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга. Начало в 10:45.

Напомним, что первый контрольный матч в 2024 году ФК «Псков» провёл против великолукского клуба «Луки-Энергия». Матч завершился со счётом 1:1.

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