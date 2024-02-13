Более 12 тысяч заявок поступило на Всероссийский конкурс отечественных брендов «Знай наших»

17:12, 13 февраля 2024, ПАИ

Уже более 12 тысяч заявок поступило на конкурс растущих российских брендов «Знай наших», сообщили ПАИ организаторы конкурса. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Самыми популярными категориями оказались «Продукты питания» и «Потребительские товары».

Отметим, что конкурс «Знай наших» – один из инструментов поддержки молодых российских производителей. С помощью него у отечественных компаний появился хороший шанс заявить о качестве своих продуктов, занять достойную нишу на рынке и завоевать доверие потребителей.

«Наши производители уже сейчас доказывают, что они могут работать лучше – сейчас важно помочь российским производителям, что называется, раскрутиться, чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом», – заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Всего в конкурсе представлено пять основных номинаций: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии». Также есть 15 отраслевых и четыре специальных номинации, которые учредили партнёры конкурса. Среди них представлены такие номинации, как «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт», «Алкогольная продукция», «Инклюзия», «Самая смелая идея» и другие.

Победители конкурса получают колоссальное количество мер поддержки – от обучения персонала до встречи с высшим руководством страны. Но самое главное – это продвижение на маркетплейсах, а также масштабная реклама.

В первом конкурсе приняли участие более 5 000 брендов из разных регионов страны. 1 250 брендов-финалистов были включены в базы поставщиков торговых сетей и маркетплейсов, им была оказана поддержка продвижения в медиа. 30 компаний-победителей получили полный пакет заявленных преференций. Их чествовали на торжественной церемонии награждения с участием первых лиц государства, с продукцией брендов ознакомлен президент РФ.

Отметим, что от Псковской области на участие во втором сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших» заявились больше 30 брендов. Среди марок – ремесленные, туристические и образовательные производства, текстильные и косметические бренды, а также производства питьевой воды и продуктовые бренды.

Псковскую область, в частности, представляют продуктовые бренды «Изборский пряник», «Кутаринская ферма», питьевая вода «Варенька», «Баночка на полочке», «Красный город», «ЭСКАРГО Д’ОР», «Медовая черепаха», косметические бренды Yasya и White Cosmetics, база отдыха «Волынь», ремесленный проект «Саронь», бренд аксессуаров Franchesco Mariscotti, текстильный бренд KatShelomanov, бренд одежды WoolHouse и другие.

Напомним, что в прошлом году в финал конкурса растущих российских брендов «Знай наших» вышли 12 брендов из Псковской области.

Конкурс был запущен по поручению президента России в 2022 году в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступили АСИ и фонд «Росконгресс» при участии ВЭБ.РФ.