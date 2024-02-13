Более 12 тысяч заявок поступило на Всероссийский конкурс отечественных брендов «Знай наших»
Уже более 12 тысяч заявок поступило на конкурс растущих российских брендов «Знай наших», сообщили ПАИ организаторы конкурса. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Самыми популярными категориями оказались «Продукты питания» и «Потребительские товары».
Отметим, что конкурс «Знай наших» – один из инструментов поддержки молодых российских производителей. С помощью него у отечественных компаний появился хороший шанс заявить о качестве своих продуктов, занять достойную нишу на рынке и завоевать доверие потребителей.
«Наши производители уже сейчас доказывают, что они могут работать лучше – сейчас важно помочь российским производителям, что называется, раскрутиться, чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом», – заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Всего в конкурсе представлено пять основных номинаций: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии». Также есть 15 отраслевых и четыре специальных номинации, которые учредили партнёры конкурса. Среди них представлены такие номинации, как «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт», «Алкогольная продукция», «Инклюзия», «Самая смелая идея» и другие.
Победители конкурса получают колоссальное количество мер поддержки – от обучения персонала до встречи с высшим руководством страны. Но самое главное – это продвижение на маркетплейсах, а также масштабная реклама.
В первом конкурсе приняли участие более 5 000 брендов из разных регионов страны. 1 250 брендов-финалистов были включены в базы поставщиков торговых сетей и маркетплейсов, им была оказана поддержка продвижения в медиа. 30 компаний-победителей получили полный пакет заявленных преференций. Их чествовали на торжественной церемонии награждения с участием первых лиц государства, с продукцией брендов ознакомлен президент РФ.
Отметим, что от Псковской области на участие во втором сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших» заявились больше 30 брендов. Среди марок – ремесленные, туристические и образовательные производства, текстильные и косметические бренды, а также производства питьевой воды и продуктовые бренды.
Псковскую область, в частности, представляют продуктовые бренды «Изборский пряник», «Кутаринская ферма», питьевая вода «Варенька», «Баночка на полочке», «Красный город», «ЭСКАРГО Д’ОР», «Медовая черепаха», косметические бренды Yasya и White Cosmetics, база отдыха «Волынь», ремесленный проект «Саронь», бренд аксессуаров Franchesco Mariscotti, текстильный бренд KatShelomanov, бренд одежды WoolHouse и другие.
Напомним, что в прошлом году в финал конкурса растущих российских брендов «Знай наших» вышли 12 брендов из Псковской области.
Конкурс был запущен по поручению президента России в 2022 году в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступили АСИ и фонд «Росконгресс» при участии ВЭБ.РФ.
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