В Госдуме предложили забирать животных у жестоких хозяев

16:25, 14 февраля 2024, ПАИ

В Госдуме РФ предложили забирать животных у хозяев, которые жестоко с ними обращаются. Депутаты уже подготовили соответствующую норму. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Кроме того, животных следует конфисковывать и за оставление в состоянии, когда они могут погибнуть. На данный момент инициатива находится в стадии обсуждения.

Кошек и собак, забранных у жестоких хозяев, предлагают помещать в приюты для животных или отдавать на передержку волонтёрам, пока для них не найдут новых хозяев.

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги. Также ранее сообщалось, что УМВД реагирует на каждый случай жестокого обращения с животными.