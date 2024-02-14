Выставка коллекции вещей народа сето открылась в Пскове

18:05, 14 февраля 2024, ПАИ

Выставка коллекции вещей малочисленного народа сето открылась на площадке ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Выставка работает в институте медицины и экспериментальной биологии. На ней представлены фотографии, сельскохозяйственная и кухонная утварь, традиционная одежда, вышивка, украшения и многое другое.

«Уже четверть века – с 1999 года – мы проводим полевые исследования в Печорском районе и ведём перепись населения народа сето. Его изучением мы занялись ещё в 1993 году, чтобы доказать всем, что это народ. В итоге всё получилось: в 2010 году наконец-то их признали малым народом», – рассказал профессор географии ПсковГУ Андрей Манаков.

По его словам, коллекция была передана учёным ПсковГУ представителями сето для сохранения культурного наследия народа.

В дальнейшем учёные центра кроссрегиональных и трансграничных исследований планируют открытие музея народа сето.

Сето – малочисленный финно-угорский народ, проживающий на территории Псковской области в Печорском районе в близлежащих посёлках и деревнях: Паниковичах, Старом и Новом Изборске, Печорах. Сегодня на территории Псковской области проживает около 200 представителей народа сето. Они бережно хранят свой язык (у которого нет письменности, он передаётся из уст в уста), традиции и культуру.