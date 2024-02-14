Выставка «В ожидании весны» открылась в Пскове
Выставка «В ожидании весны» открылась в Псковском областном центре народного творчества сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
На выставке представлены работы художницы из Санкт-Петербурга Любови Николаевой. Кроме того, зрители могут увидеть коллекции винтажных кукол мастера Ираиды Расторгуевой и антикварных кукол художника Марии Воробьёвой, а также авторские предметы интерьера и аксессуары от мастера по вязанию Алевтины Лукьяновой.
Вход на мероприятие свободный.
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