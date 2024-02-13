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Общество

Выставка «В ожидании весны» откроется в Пскове 14 февраля

Выставка «В ожидании весны» откроется в Псковском областном центре народного творчества 14 февраля в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Выставка «В ожидании весны» откроется в Пскове 14 февраля. Фото: комитет по культуре Псковской области

На выставке будут представлены работы художницы из Санкт-Петербурга Любови Николаевой, коллекции винтажных кукол мастера Ираиды Расторгуевой, антикварных кукол художника Марии Воробьёвой, а также авторские предметы интерьера и аксессуары от мастера по вязанию Алевтины Лукьяновой.

Вход свободный.

Ранее сообщалось, что около 100 мероприятий запланировано в Псковской области в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. А также в Пскове 18 февраля состоится дополнительный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское».

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