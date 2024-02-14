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Экономика

Более 4,5 тысячи квартир построили в Псковской области за 2023 год

4 664 квартиры в многоквартирных и жилых домах общей площадью 379 тысяч квадратных метров построили в Псковской области в прошлом году, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Более 4,5 тысячи квартир построили в Псковской области за 2023 год. Фото: ПАИ

Всего объём работ, выполненных в сфере строительства в 2023 году, составил 35 млн 299 тысяч рублей, или 102,9 % к уровню 2022 года.

Ранее сообщалось, что за 2023 год в Псковской области ввели в эксплуатацию почти 343 тысячи квадратных метров жилья.

Отмечалось также, что около 260 объектов в регионе не имеют владельцев. Два года назад таких объектов было более 300 тысяч.

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