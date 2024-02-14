Более 4,5 тысячи квартир построили в Псковской области за 2023 год
4 664 квартиры в многоквартирных и жилых домах общей площадью 379 тысяч квадратных метров построили в Псковской области в прошлом году, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Всего объём работ, выполненных в сфере строительства в 2023 году, составил 35 млн 299 тысяч рублей, или 102,9 % к уровню 2022 года.
Ранее сообщалось, что за 2023 год в Псковской области ввели в эксплуатацию почти 343 тысячи квадратных метров жилья.
Отмечалось также, что около 260 объектов в регионе не имеют владельцев. Два года назад таких объектов было более 300 тысяч.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 февраля 2024
Представители Псковской области принимают участие в форуме национальных достижений на выставке «Россия»
13 февраля 2024
Более 12 тысяч заявок поступило на Всероссийский конкурс отечественных брендов «Знай наших»