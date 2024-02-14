Ступени исторической лестницы обнаружили реставраторы внутри колокольни Троицкого собора в Пскове

21:49, 14 февраля 2024, ПАИ

Ступени исторической лестницы обнаружили реставраторы внутри колокольни Троицкого собора в Псковском кремле, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»





Ступени были заложены керамогранитом. Специалисты удаляют элементы поздних ремонтов конца XX века, укрепляют и штукатурят стены внутри колокольни.

Отмечается, что на период минусовых температур все работы с камнем и штукатуркой переместились внутрь главной колокольни Пскова.

Точная дата строительства Троицкой колокольни и её автор неизвестны. Впервые сооружение, встроенное в восточную стену кремля, фиксирует план псковских укреплений 1706 года. Первоначально колокольня имела четыре яруса, которые не разделялись внутренними стенами, и, возможно, погреб. В описании 1763 года про колокольню сказано следующее: «Верх крыт жестью, в ней часы немецкие, колоколов больших и малых в семи окнах шестнадцать». Существующие верхний ярус звонов и завершение со шпилем по формам датируются началом XIX века.

По заказу АНО «Возрождение» работы на колокольне начались в 2022 году. К осени 2023 года проведены все работы на верхних ярусах. Заменена стропильная система, укреплены и оштукатурены стены, отреставрированы и покрыты позолотой часы и шпиль колокольни. Проинъектированы фундаменты и стены колокольни на нижних ярусах.

Ранее сообщалось, что реставраторы обнаружили исторические полы в Серафимовском приделе Троицкого собора.