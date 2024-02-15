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Общество

Сорт пшеницы с зерном необычного цвета вырастили российские учёные

Учёные Тимирязевской академии вывели новый сорт пшеницы с зерном фиолетового оттенка, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу академии.

Новый сорт имеет высокую урожайность. Также он устойчив к засухам и имеет короткий период созревания. Он подходит для производства продуктов лечебно-профилактического рациона и богат белком, пояснили в пресс-службе.

Урожайность необычного сорта составляет до 45 центнеров с гектара. Кроме того, пшеница низкорослая, что обеспечивает ей устойчивость к полеганию.

Однако мука из фиолетового зерна получается серой. Но это не мешает испечь мягкий пористый хлеб с золотистой корочкой, добавили эксперты.

Новый сорт получил название «Памяти Коновалова» – в честь профессора Юрия Коновалова, который более 25 лет заведовал кафедрой генетики, селекции и семеноводства полевых культур академии. Именно он первым начал заниматься выращиванием растений с фиолетовыми зёрнами.

Ранее сообщалось, что учёные на дне Балтийского моря обнаружили каменную стену старше 10 лет.

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