Росгвардейцы поймали псковича на краже алкоголя в День святого Валентина

09:57, 15 февраля 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, похитившего алкоголь из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

14 февраля около 18:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 39-летнего псковича, который похитил из торгового зала алкоголь.

По факту хищения проводится проверка.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали псковичку, которая похитила из магазина косметику и продукты. А другая жительница Пскова украла товары для сада.