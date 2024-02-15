Росгвардейцы поймали псковича на краже алкоголя в День святого Валентина
Росгвардейцы задержали псковича, похитившего алкоголь из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
14 февраля около 18:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка.
На месте происшествия росгвардейцы задержали 39-летнего псковича, который похитил из торгового зала алкоголь.
По факту хищения проводится проверка.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали псковичку, которая похитила из магазина косметику и продукты. А другая жительница Пскова украла товары для сада.
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