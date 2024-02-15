Полковник полиции назвал самые распространённые правонарушения в Псковской области

18:12, 15 февраля 2024, ПАИ

Чаще всего псковичей ловят на нарушении ПДД, а также за распитием спиртных напитков в общественных местах, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области, полковник полиции Леонид Бураковский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 15 февраля.

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Псковичей также ловят и на курении в неположенных местах, и на мелком хулиганстве, уточнил спикер пресс-конференции.

«Под мелким хулиганством понимается недостойное поведение граждан и ругательство нецензурными словами», – пояснил Леонид Бураковский и уточнил, что такие случаи обязательно пресекаются.

«С гражданами в первую очередь ведётся профилактическая работа, делается замечание о недопустимости подобного поведения. Но если дальше имеются факты неповиновения сотрудникам полиции или какие-то противоправные действия, то сотрудники полиции имеют право применить меры принуждения вплоть до административного задержания», – заметил он.