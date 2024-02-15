Около 30 преступлений раскрыли в Псковской области благодаря камерам видеонаблюдения

17:14, 15 февраля 2024, ПАИ

Около 30 преступлений раскрыли в Псковской области благодаря камерам видеонаблюдения, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 15 февраля.

Записи с камер видеонаблюдения использовали при разборе более десяти тысяч ДТП, уточнил спикер пресс-конференции.

«Качество камер хорошее. Камеры постоянно добавляются, появляется возможность распознавать лица, автомобильные номера. Всё это в совокупности помогает в вопросах профилактики», – отметил Леонид Бураковский.

Около 60 камер установят дополнительно в Псковской области. В частности, новые камеры установят в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах, добавил гость медиацентра.