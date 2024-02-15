Альбом-каталог «Российский Север – XIII» с работами псковских мастеров вышел в свет

18:52, 15 февраля 2024, ПАИ

Альбом-каталог «Российский Север – XIII» вышел в свет. Его презентация состоялась на XIV съезде Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В рамках мероприятия председатель Псковского регионального отделения СХР, секретарь правления СХР по Северо-Западному округу Виктор Лысюк презентовал альбом «Российский Север – XIII» с фотографиями работ и именами авторов.

Напомним, в сентябре – октябре в Пскове работала выставка произведений художников СЗФО «Российский Север – ХIII».

До полутора тысяч произведений было экспонировано на шести площадках в Пскове, не только живопись, но и графика, скульптура, декоративно-прикладное творчество, монументальное и храмовое искусство.

По итогам «Российского Севера – ХIII» лучшие экспонаты были отобраны жюри. Эти творческие работы представлены на XIV Всероссийской художественной выставке «Россия» в Москве.

Посетители могут увидеть оригинальные экспонаты в выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки до 25 февраля.

Отметим, выставка «Российский Север – ХIII» и выпуск альбома-каталога состоялись при финансовой поддержке правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, а также при содействии Псковского областного центра народного творчества.