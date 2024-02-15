О цилиндре XX века рассказали в Изборском музее

18:39, 15 февраля 2024, ПАИ

О французском мужском цилиндре начала XX века рассказали сотрудники музея-заповедника «Изборск» в рамках рубрики «Из истории музейного предмета».

По словам сотрудников музея, в XIX–XX веке цилиндр являлся одним из самых популярных мужских головных уборов среди представителей знатных сословий Европы и России. В 1797 году император Павел I издал указ о запрете «немецкого платья», который запрещал ношение в том числе и цилиндров, однако после смерти императора этот головной убор быстро вошёл в моду в России. Любил носить его и один из главных российских щёголей начала XIX столетия – поэт Александр Пушкин.

Постепенно цилиндр стал символом аристократии и буржуазии. Этот головной убор был популярен в течение столетия и вышел из моды только к Первой мировой войне. Делали цилиндры из шёлка, шерсти и фетра. Полученный с помощью методики мокрого валяния шерстяной или фетровый колпак натягивали на болванку нужной формы и размера, после чего его пропитывали специальными составами для жёсткости и влагоустойчивости. Существует и другая методика, по которой жёсткий каркас из проклеенной марли обтягивался шёлковым плюшем. Шёлк или тщательно расчёсанный фетр блестел и переливался на солнце.

«В коллекции нашего музея есть один из таких экземпляров – цилиндр из шёлкового плюша начала ХХ века. На внутренней белой шёлковой подкладке размещён штамп производителя: Basile, Франция. В комплекте к цилиндру прилагается специальный кожаный кофр для бережного хранения недешёвого головного убора. Под крышкой кофра находится табличка, которая гласит: «Изготовлено специально для Старой Англии, Брюссель». В данном контексте «Старая Англия» – это универмаг в центре Брюсселя, крупный розничный магазин, построенный в 1899 году архитектором Полем Сентенуа в стиле ар-нуво», – рассказали в музее.

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