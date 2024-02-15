Владимир Путин согласился с идеей дополнить школьную программу экскурсиями на заводы
Президент России Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи, сообщает РИА Новости.
Такую идею ему предложили на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Участница встречи отметила, что экскурсии могут привлечь интерес школьников к промышленности. Глава государства согласился обговорить данную инициативу с губернатором Свердловской области, а также вынести её на федеральный уровень.
Владимир Путин отметил, что это хорошая идея.
Ранее сообщалось, что промышленное производство в Псковской области выросло на 10,9%.
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