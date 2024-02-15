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Происшествия

В Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным веществом

23 школьника отравились неизвестными токсическими веществами в посёлке Большаково Калининградской области, сообщают «Известия» со ссылкой на следственное управление России по региону.

По предварительным данным, дети стали жаловаться на ухудшение самочувствия утром после школьной линейки. Медицинская помощь оказана 23 учащимся, шестеро из них госпитализированы в медучреждение.

На данный момент следователи и специалисты Роспотребнадзора Калининградской области проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в детском саду Псковского района зафиксировали вспышку кишечной инфекции.

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