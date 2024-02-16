Глава Пскова объяснил, зачем нужна приватизация центральной аптеки №2

08:56, 16 февраля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин объяснил, зачем нужна приватизация центральной аптеки №2.

«Сегодня на сессии Псковской городской Думы депутаты рассмотрят вопрос о приватизации Центральной городской аптеки №2. Чтобы не было недопонимания, поясню. Речь идёт об исполнении федерального закона, согласно которому к 2025 году все муниципальные предприятия, действующие на конкурентных товарных рынках, должны быть ликвидированы либо реорганизованы. В случае с аптекой, МП города Пскова «ЦГА №2» будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. Причем единственным учредителем будет администрация города Пскова», - уточнил Борис Елкин.

Подобная реорганизация ждёт и другие псковские МУПы. Исключение составят муниципальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения. Для Пскова это Горводоканал и Псковские тепловые сети.