Знаки туристской навигации установили в Дновском районе

11:03, 16 февраля 2024, ПАИ

11 новых знаков туристской навигации установили в Дновском районе, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.

«Знаки позволяют гостям и жителям города лучше ориентироваться – быстрее находить путь до гостиниц и местных точек притяжения. Благодарим за проделанную работу администрацию Дновского района», – отметили в комитете.

Отмечается, что знаки появились благодаря субсидии, которую комитет выдал муниципалитетам в 2023 году.

Ранее знаки туристской навигации установили в Пустошкинском районе.