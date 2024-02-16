Знаки туристской навигации установили в Дновском районе
11 новых знаков туристской навигации установили в Дновском районе, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.
«Знаки позволяют гостям и жителям города лучше ориентироваться – быстрее находить путь до гостиниц и местных точек притяжения. Благодарим за проделанную работу администрацию Дновского района», – отметили в комитете.
Отмечается, что знаки появились благодаря субсидии, которую комитет выдал муниципалитетам в 2023 году.
Ранее знаки туристской навигации установили в Пустошкинском районе.
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