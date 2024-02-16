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Четыре территории в Великих Луках будут участвовать в голосовании в рамках конкурса проекта ФКГС

Четыре территории в Великих Луках выдвинули в этом году на голосование в рамках конкурса федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом пишет Luki-News со ссылкой на администрацию города.

Четыре территории в Великих Луках будут участвовать в голосовании в рамках конкурса проекта ФКГС. Фото: Luki-News

На голосование по благоустройству в 2025 году в этом году выдвинут сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной, напротив кинотеатра «Родина», городской пляж возле дома № 1 на улице Рабочей. Также к благоустройству будут предложены сквер у дома № 1 на площади Калинина и пешеходная зона у дома № 86а на проспекте Гагарина.

Отметим, голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году будет проходить с 15 марта по 30 апреля 2024 года на платформе za.gorodsreda.ru.

Напомним, что в 2023 году в рамках проекта ФКГС в Псковской области благоустроили 41 территорию. В 2024 году в регионе в порядок приведут 37 пространств.

Ранее сообщалось, что количество волонтёров проекта ФКГС в Псковской области выросло в четыре раза. Набор продолжается, волонтёром может стать любой, кто достиг возраста 14 лет. Подать заявку на сопровождение проекта ФКГС в регионе можно на платформе «Добро.РФ». Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтёрские штабы.

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