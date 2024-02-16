Около 400 человек соберёт Сретенский бал в Пскове

15:56, 16 февраля 2024, ПАИ

Около 400 человек соберёт IX Молодёжный Сретенский бал, который пройдёт в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» в Пскове 3 марта. Об этом сообщил начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 февраля.

«Каждый год бал собирает порядка 400 человек, а то и более. Среди танцующих будет порядка 200 человек. Сейчас, например, заявилось 170 участников, и набор продолжается», – отметил спикер брифинга.

Помимо псковичей, у нас будут ребята из района, добавил Василий Павлов. «Например, ребята из Торошино танцуют со своим хореографом. Они приезжали несколько раз на репетиции, а танцуют у себя. Традиционно также приедут ребята из Печор», – сказал он.