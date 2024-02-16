65-летие отметят студенческие отряды в Псковской области

17:03, 16 февраля 2024, ПАИ

Какие мероприятия, посвящённые 65-летию Российских студенческих отрядов, пройдут в Псковской области, рассказала командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 февраля.

«Праздников будет много. Завтра в Доме офицеров пройдёт большой концерт. На него мы приглашаем участников студенческих отрядов, их родителей. Также сегодня в университете проходит карьерный форум «Труд крут», на котором ребята, которые не являются участниками студотрядов, прошли кейсовый марафон, повстречались с работодателями Пскова», – рассказала она.

Кроме того, в игре «Страна – целина» студенты ПсковГУ, а также ряда колледжей смогут познакомиться со всеми направлениями студотрядов. «В прошлом году тоже была эта игра, часть ребят, кто в ней участвовал, – стали командирами отрядов», – сказала Алла Сердцева.

«Также мы проведем добровольческие акции, сборы игрушек для Детского фонда, посещение больниц, приютов, зоопомощь. Также пройдет концерт в Острове для участников специальной военной операции 23 февраля», – добавил командир «Ольгинского десанта» Алексей Алексеев.

Кроме того, пройдут мероприятия, посвященные созданию бренда для членов отряда трудовых подростков, которые позиционируют и показывают все привилегии, которые получает человек, присоседившись к таким отрядам, рассказал руководитель трудовых отрядов подростков Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Александр Косаржевский.

«Отдельно проведём форум для несовершеннолетних и работодателей, которые будут работать с нами этим летом, и просто заинтересованных лиц, которые будут помогать развивать трудоустройство и профориентацию среди подростков. Планируем встретиться с ветеранами», – отметил он.