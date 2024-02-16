О дресс-коде на Сретенском балу в Пскове рассказали организаторы

17:14, 16 февраля 2024, ПАИ

О дресс-коде на Сретенском балу, который пройдёт в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» в Пскове 3 марта, рассказала методист отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 февраля.

Участники и зрители должны быть обязательно одеты в нарядную одежду, соответствующую обстановке, отметила Мария Каменская. «Мы стремимся к гармонии и элегантности, поэтому просим заботиться о внешности со вкусом и подойти ответственно к этому вопросу», – сказала она.

«Для кавалеров внешний вид должен быть опрятный, длинные волосы убраны, одежда чистая. Обязательно фрак или брючный костюм, но только чёрный или тёмный синий, однотонный. Парадная военная форма разрешается. Обязательно белая рубашка, белые перчатки и носки в тон обуви. Обязательный аксессуар – это галстук-бабочка или бабочка чёрного или тёмно-синего цвета», – пояснила Мария Каменская.

Также эксперт отметила, что дама должна выглядеть красиво и ухоженно. «Платье только светлых или пастельных тонов. Туфли или другая соответствующая обувь не выше пяти сантиметров. Исключены платья русского народного стиля с очень глубоким декольте, а также открытые спина или живот. Запрещены платья с принтами. Также ярко-красные, синие и зелёные цвета исключены. Мы придерживаемся единения стиля», – объяснила спикер брифинга.

«Для зрителей дресс-код более лояльный. Дама может надеть элегантное вечернее платье либо юбку в пол или длины миди. Не ярких тонов. Для кавалеров приветствуется классический и элегантный стиль. Это белая рубашка или рубашка пастельных тонов и костюм-двойка. Обязательно брать с собой сменную обувь», – резюмировала методист.