Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

О дресс-коде на Сретенском балу в Пскове рассказали организаторы

О дресс-коде на Сретенском балу, который пройдёт в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» в Пскове 3 марта, рассказала методист отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 февраля.

О дресс-коде на Сретенском балу, который пройдёт в «Простории» в Пскове 3 марта, рассказала Мария Каменская. Фото: ПАИ

Участники и зрители должны быть обязательно одеты в нарядную одежду, соответствующую обстановке, отметила Мария Каменская. «Мы стремимся к гармонии и элегантности, поэтому просим заботиться о внешности со вкусом и подойти ответственно к этому вопросу», – сказала она.

«Для кавалеров внешний вид должен быть опрятный, длинные волосы убраны, одежда чистая. Обязательно фрак или брючный костюм, но только чёрный или тёмный синий, однотонный. Парадная военная форма разрешается. Обязательно белая рубашка, белые перчатки и носки в тон обуви. Обязательный аксессуар – это галстук-бабочка или бабочка чёрного или тёмно-синего цвета», – пояснила Мария Каменская.

Также эксперт отметила, что дама должна выглядеть красиво и ухоженно. «Платье только светлых или пастельных тонов. Туфли или другая соответствующая обувь не выше пяти сантиметров. Исключены платья русского народного стиля с очень глубоким декольте, а также открытые спина или живот. Запрещены платья с принтами. Также ярко-красные, синие и зелёные цвета исключены. Мы придерживаемся единения стиля», – объяснила спикер брифинга.

«Для зрителей дресс-код более лояльный. Дама может надеть элегантное вечернее платье либо юбку в пол или длины миди. Не ярких тонов. Для кавалеров приветствуется классический и элегантный стиль. Это белая рубашка или рубашка пастельных тонов и костюм-двойка. Обязательно брать с собой сменную обувь», – резюмировала методист.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 февраля 2024

О дресс-коде на Сретенском балу в Пскове рассказали организаторы
16 февраля 2024

Новый зал спортивных единоборств открыли в Пскове
16 февраля 2024

Традиционный международный турнир по мини-футболу пройдёт в Великих Луках
16 февраля 2024

Подведены итоги первенства Псковской области по волейболу среди юношей
16 февраля 2024

Пскович стал призёром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике
15 февраля 2024

Сборная Псковской области по скалолазанию отправилась на первенство СЗФО
15 февраля 2024

Региональный финал чемпионата «Локобаскет – Школьная лига» пройдёт в Пскове
15 февраля 2024

Финальные игры чемпионата Пскова по баскетболу пройдут 17 и 18 февраля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...