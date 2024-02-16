Псковские студотряды поедут работать на Дальний Восток

17:19, 16 февраля 2024, ПАИ

Члены студенческих отрядов из Псковской области поедут в этом году работать на Дальний Восток, рассказала командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Скоро наступит третий трудовой семестр. Наши ребята поедут работать в детские оздоровительные лагеря и строительные объекты. Кроме того, у нас есть строительный отряд «Скобарь», который, надеюсь, выиграет участие в крупной стройке. Также мы планируем создать сводный медицинский отряд из ребят, которые получили образование и могли работать в больнице», – отметила Алла Сердцева.

Также отряды проводников продолжат работать на пассажирских поездах.

«Ещё один путинный отряд «Медведь» поедет на рыбозаготовку на Дальний Восток. Кроме того, два сервисных отряда будут работать в индустрии гостеприимства», – заключила она.