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Общество

Набережную в деревне Родина Псковского района обустроят до 15 июня

Общественную территорию на набережной реки Великой в деревне Родина Псковского района обустроят до 15 июня. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Набережную в деревне Родина Псковского района обустроят до 15 июня. Скриншот сайта 60.gorodsreda.ru

Работы будут проводиться на участке напротив домов № 1–50 на улице Набережной. Подрядчику предстоит сделать пешеходные дорожки из брусчатки, установить металлические ограждения и заняться озеленением территории. Также в деревне установят информационный щит.

На работы из средств областного и федерального бюджетов планируется потратить 3,023 млн рублей. Отметим, благоустройство стало возможным благодаря победе в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда»: за данный объект проголосовало более 2,7 тысячи человек.

В 2023 году в рамках проекта ФКГС в Псковской области благоустроили 41 территорию. В 2024 году в порядок приведут 37 пространств.

Ранее сообщалось, что количество волонтёров проекта ФКГС в Псковской области выросло в четыре раза. Набор продолжается, волонтёром может стать любой, кто достиг возраста 14 лет. Подать заявку на сопровождение проекта ФКГС в регионе можно на платформе «Добро.РФ». Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтёрские штабы.

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