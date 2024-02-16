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Общество

О новых направлениях деятельности «Ольгинского десанта» рассказала Алла Сердцева

О новых направлениях деятельности «Ольгинского десанта» в Псковской области, рассказала командир Псковского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алла Сердцева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 февраля.

О новых направлениях деятельности «Ольгинского десанта» рассказала Алла Сердцева. Фото: ПАИ

«Новое направление – медицинский десант. Ребята, которые прошли медицинское обучение выполняют несложные манипуляции – это измерить уровень сахара, кислорода в крови, давление, поговорить с человеком. В деревню Самолва медицинский десант уже выезжал. Мы отработали десять адресов», – отметила она.

Кроме того, в рамках акции члены «Ольгинского десанта» проводят профилактические встречи со школьниками на тему наркозависимости. «Рассказывают, насколько это опасное увлечение и просто с ребятами проводят квесты, различные мастер-классы», – рассказала спикер.

Всего «Ольгинский десант» провёл такие встречи более чем для 500 школьников в трёх районах Псковской области.

«Мы развиваем десант Союзного государства. В рамках этого у нас запланировано несколько выездов к Брестской крепости. Наши ребята поедут туда на неделю и будут работать там на строительстве молодёжного центра совместно с белорусскими ребятами. Проект «Союзный десант» мог бы объединить всех неравнодушных студентов Псковской области и Белоруссии», – подчеркнула Алла Сердцева.

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